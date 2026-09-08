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SÃO PAULO

Professora é presa suspeita de matar marido com 54 facadas em estacionamento de academia

Investigada havia solicitado medida protetiva contra o marido semanas antes do crime

Escrito por Da Redação
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Professora é presa suspeita de matar marido com 54 facadas em estacionamento de academia
Autor Michel Serra Begali - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma professora foi presa em flagrante no último domingo (6) sob a suspeita de matar o marido, o empresário Michel Serra Begali, com 54 facadas no estacionamento de uma academia em Americana, no interior de São Paulo. O crime ocorreu na presença da filha do casal, uma adolescente de 12 anos.

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A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento e encontrou a vítima gravemente ferida caída no chão do estacionamento, onde também apreendeu uma faca ao lado do corpo. Michel foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Rosa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segundo relatos dos profissionais de saúde à polícia, o homem apresentava 54 lesões provocadas por arma branca, das quais 39 estavam concentradas na região posterior do corpo.

A suspeita foi localizada no interior do estabelecimento vestindo roupas manchadas de sangue e demonstrando abalo emocional, acompanhada pela filha. Ambas foram conduzidas ao Hospital Municipal de Americana e liberadas em seguida por não apresentarem ferimentos. As autoridades apreenderam a faca do crime e um aparelho celular para perícia. Por se tratar de menor de idade, a adolescente que testemunhou o ataque passará por depoimento especial conduzido pelos investigadores.

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Durante o registro do caso, a polícia identificou que Natalia havia solicitado uma medida protetiva contra o marido no dia 16 de agosto, mas optou por retirar a queixa cinco dias depois. A vítima era um dos proprietários do restaurante Cachaçaria Brasilis, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, estabelecimento que divulgou nota de pesar lamentando a morte do empresário.

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´polícia acusada Crime homicidio JUSTIÇA violência domestica
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