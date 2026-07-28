Professora é presa após pisar em pé de aluno de 4 anos como 'punição' em creche

Caso foi registrado em vídeo por sistema de monitoramento da unidade; mulher de 56 anos responde por maus-tratos

Uma professora de 56 anos foi presa em flagrante por suspeita de praticar maus-tratos contra um aluno de 4 anos em um centro de educação infantil no município de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (27), no Centro de Educação Infantil Natureza, unidade administrada pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (Afasc). Segundo a Polícia Civil, a educadora utilizou a agressão física como forma de correção, pisando repetidamente no pé da criança.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e conduziu a profissional até a delegacia, onde foi autuada pelo crime de maus-tratos. Após o registro da prisão em flagrante, a mulher foi transferida para o sistema prisional catarinense e permanece à disposição do Poder Judiciário, no aguardo da realização da audiência de custódia, que definirá se ela responderá ao processo reclusa ou em liberdade.

As agressões foram confirmadas por meio do sistema interno de monitoramento por câmeras da instituição. Em nota oficial, a Afasc informou que analisou as imagens logo após tomar conhecimento do episódio e efetuou a demissão da funcionária por justa causa. A entidade declarou ainda que não tolera condutas que coloquem em risco a integridade física ou psicológica das crianças, reafirmando que proteção e respeito são valores inegociáveis nas unidades escolares sob sua gestão.

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A administração do centro educacional também prestou acolhimento e suporte à criança agredida e aos seus familiares. As investigações sobre o caso seguem conduzidas pela Polícia Civil para apurar todas as circunstâncias do ocorrido e detalhar o histórico de conduta do local.