Professora é internada em estado grave após fazer plástica

Da Redação

Uma mulher, de 35 anos, está internada em estado grave após passar por uma cirurgia plástica em um hospital de Tijucas, Santa Catarina. Roberta Lopes dos Passos é professora da rede pública de Balneário Camboriú, cidade catarinense.

continua após publicidade .

Ao g1, o companheiro de Roberta disse que ela realizou os procedimentos de abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração abdominal no dia 15 de dezembro.

Entretanto, a professora sofreu uma hemorragia e precisou ser encaminhada para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração em Balneário Camboriú.

continua após publicidade .

De acordo com o companheiro da paciente, Leandro Akajhdfud, o caso de Roberta é delicado, pois houve algumas complicações.

"Ela hoje está com um problema no fígado, no rim e a pressão muito baixa. Ela está em coma induzido. Estamos à espera de um milagre".

A família suspeita que algo deu errado após a cirurgia "e isso não foi visto a tempo", disse Leandro.

continua após publicidade .

"Ela passou a noite inteira sentido muita dor e ninguém chegou para ver isso. [...] Quando minha sogra relatou ao cirurgião que a Roberta não estava bem, esse disse que não falaram pra ele", disse.

Fonte: G1.