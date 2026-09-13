Professora é esfaqueada nas costas por aluna dentro de escola estadual; veja o vídeo
Estudante apreendida usou uma faca de caça no ataque motivado por antipatia; situação ocorreu sexta-feira (11) no Pará
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Uma professora foi hospitalizada após ser esfaqueada nas costas por uma aluna dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Gerson dos Santos Peres, em Cametá, no nordeste do Pará. O fato ocorreu na última sexta-feira (11) e foi gravado por uma câmera de segurança. A vítima, identificada como Betânia Almeida Prestes, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cametá. Segundo a polícia, a lesão não é considerada grave, mas a educadora precisou passar por um procedimento de sutura. Uma tomografia realizada no Hospital Marilac confirmou que a perfuração não atingiu nenhum órgão, e a paciente segue internada para acompanhamento e novos exames.
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Funcionários acionaram a Polícia Militar logo após o ocorrido. A adolescente foi apreendida no local e confessou aos agentes ter utilizado uma faca de caça para ferir a educadora. Ao ser questionada sobre a motivação da agressão, a estudante alegou não haver uma razão específica, afirmando apenas que cometeu o ato porque não gostava da professora. A jovem também indicou aos policiais que havia descartado a arma do crime em uma lixeira da escola, onde o objeto foi rapidamente localizado e apreendido pela guarnição.
Para lidar com a situação envolvendo a menor de idade, o Conselho Tutelar e a mãe da estudante foram chamados. A adolescente foi então conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Cametá, onde foram realizados todos os procedimentos legais e de registro da ocorrência. Em nota oficial, a direção da escola confirmou as informações médicas sobre o estado de saúde da professora e aproveitou para fazer um apelo ao público, solicitando que imagens da vítima não sejam divulgadas ou compartilhadas nas redes sociais em respeito à sua privacidade e recuperação.