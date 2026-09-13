Professora é esfaqueada nas costas por aluna dentro de escola estadual; veja o vídeo







Uma professora foi hospitalizada após ser esfaqueada nas costas por uma aluna dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Gerson dos Santos Peres, em Cametá, no nordeste do Pará. O fato ocorreu na última sexta-feira (11) e foi gravado por uma câmera de segurança. A vítima, identificada como Betânia Almeida Prestes, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cametá. Segundo a polícia, a lesão não é considerada grave, mas a educadora precisou passar por um procedimento de sutura. Uma tomografia realizada no Hospital Marilac confirmou que a perfuração não atingiu nenhum órgão, e a paciente segue internada para acompanhamento e novos exames.

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Funcionários acionaram a Polícia Militar logo após o ocorrido. A adolescente foi apreendida no local e confessou aos agentes ter utilizado uma faca de caça para ferir a educadora. Ao ser questionada sobre a motivação da agressão, a estudante alegou não haver uma razão específica, afirmando apenas que cometeu o ato porque não gostava da professora. A jovem também indicou aos policiais que havia descartado a arma do crime em uma lixeira da escola, onde o objeto foi rapidamente localizado e apreendido pela guarnição.

Para lidar com a situação envolvendo a menor de idade, o Conselho Tutelar e a mãe da estudante foram chamados. A adolescente foi então conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Cametá, onde foram realizados todos os procedimentos legais e de registro da ocorrência. Em nota oficial, a direção da escola confirmou as informações médicas sobre o estado de saúde da professora e aproveitou para fazer um apelo ao público, solicitando que imagens da vítima não sejam divulgadas ou compartilhadas nas redes sociais em respeito à sua privacidade e recuperação.

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Câmera de segurança registrou ataque dentro da sala de aula - Foto: reprodução Câmera de segurança registrou ataque dentro da sala de aula - Foto: reprodução



