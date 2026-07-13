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Professora é encontrada morta em casa após incêndio no RS; polícia investiga possível homicídio

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 21:16:00 Editado em 13.07.2026, 21:23:33
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A professora Glória Werkhausen, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa depois de um incêndio no local na noite de domingo, 12, na cidade de Constantina, no Rio Grande do Sul. A polícia civil suspeita que Werkhausen tenha sido assassinada antes do incêndio.

De acordo com a corporação, a professora apresentava sinais de esganadura no pescoço. Um cabo de internet foi encontrado na região, próximo da vítima. A confirmação da causa da morte, no entanto, depende dos laudos periciais. A polícia apura, por exemplo, se o cabo foi utilizado para cometer um possível crime ou se foi colocado lá posteriormente.

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A hipótese de suicídio foi descartada. Até o momento, a Polícia Civil ainda não tem suspeitos definidos para o cometimento do possível homicídio e prossegue com as investigações.

A prefeitura Municipal de Constantina suspendeu as aulas na rede municipal nesta segunda-feira, 13, em respeito à memória da professora.

Em nota oficial, a administração municipal manifestou pesar pela morte, agradeceu à profissional da educação pelos serviços prestados e classificou Werkhausen como "uma profissional que deixa um legado de dedicação e compromisso".

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CORPO homicidio incendio investigação professora RS
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