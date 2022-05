Professora é assassinada e enterrada no quintal de casa

Da Redação

Uma professora e estudante de pedagogia, de 22 anos, foi assassinada pelo marido e enterrada no quintal de casa, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Conforme informações do Metrópoles, o engenheiro Jessé de Souza Cunha foi preso nesta quarta-feira (18) e responde por feminicídio e ocultação de cadáver.

Conforme informações da Polícia Civil, o próprio marido e alguns familiares denunciaram o desaparecimento da professora Ana Júlia Mathias Thurler Alvarenga, na segunda-feira (16), quando a mulher foi vista pela última vez ao voltar do trabalho para casa.

O suspeito chegou a fazer publicações em suas redes sociais solicitando ajuda para encontrar a esposa. “Compartilhem, por favor. Sabemos que surgem julgamentos (que fugiu, que está escondida), mas ajudem a encontrar, depois julguem!”, escreveu o engenheiro, em sua última publicação, antes de ser preso.

De acordo com as investigações da 58ª DP, os agentes desconfiaram de Jessé de Souza. Os policiais, então, iniciaram as diligências, encontraram imagens de câmeras de segurança, rastrearam o celular da vítima e foram à residência onde o casal morava.

As provas apontavam que a mulher estaria em casa durante todo o tempo e não teria "fugido" ou "desaparecido". Imagens de câmeras de segurança comprovam que Ana Júlia voltou para casa e não saiu em momento algum. Conforme o Metrópoles, o marido também estava na residência ao longo dos dias de desaparecimento, mesmo negando que tenha qualquer envolvimento com a morte da esposa.

Na quarta-feira (18), no entanto, os agentes encontraram o corpo enterrado no quintal, com sinais de tortura. A perícia foi realizada e, até o momento, o homem não confessou o crime.

Nas redes sociais, Ana Júlia e Jessé postavam fotos e declarações de amor. Os dois eram casados há quatro anos. A jovem trabalhava como professora e era universitária, estava no quinto período de pedagogia.





Fonte: Informações do Metrópoles.