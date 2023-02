Professora é agredida violentamente após retirar videogame de aluno

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o crime

Uma professora ficou inconsciente depois de ser agredida por um aluno em uma escola de Palm Coast, na Flórida, nos Estados Unidos. A educadora foi atacada pelo adolescente, de 17 anos, após notar que ele estava com um dispositivo Nitendo Switch, um videogame híbrido, durante a aula. Ela retirou o objeto do jovem e foi agredida.

O fato ocorreu no Matanzas High School e foi registrado por uma câmera de segurança da instituição. De acordo com as informações do jornal USA Today, a agressão aconteceu no dia 21 de fevereiro, mas o caso começou a repercutir recentemente após as imagens serem divulgadas.

Através da gravação do circuito de segurança, é possível notar que o estudante espancou a professora até que ela ficasse desacordada no chão. Ele a golpeou com socos e chutes. Outras pessoas intervieram e conseguiram conter o adolescente.

Assista:

As autoridades locais informaram que a agressão aconteceu por conta do videogame. “O aluno afirmou que estava chateado porque a professora tirou o seu Nintendo Switch durante a aula”, acrescentou.

A vítima das agressões foi socorrida e encaminhada para um hospital em estado grave.

O adolescente foi detido e, depois, acusado pelo crime de lesão corporal grave. “Esperamos que a vítima seja capaz de se recuperar, tanto mentalmente quanto fisicamente, da agressão”, finalizou o comunicado do gabinete do xerife.

