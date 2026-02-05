Professora de SP é reconhecida como a educadora mais influente do mundo

A Varkey Foundation, fundação internacional responsável pelo prêmio conhecido como o "Nobel da Educação", concedeu à educadora Débora Garofalo o título inédito de professora mais influente do mundo em fevereiro.

Em uma cerimônia realizada na segunda-feira, 2, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a brasileira recebeu o prêmio Global Teacher Influencer of the Year, lançado neste ano para reconhecer professores excepcionais que usam as redes sociais para estender a aprendizagem para além da sala de aula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O evento antecedeu a entrega do Global Teacher Prize, conhecido como "Nobel da Educação". Em 2019, Débora também foi a primeira mulher brasileira e da América do Sul a ser finalista desse prêmio.

Débora é graduada em Letras e Pedagogia, mestre em Linguística Aplicada pela PUC-SP e foi Fab Learn Fellow pela Columbia University (EUA). Ela se tornou referência em inovação na educação ao criar uma iniciativa de democratização do acesso à tecnologia que transcendeu a sala de aula e influenciou políticas públicas pelo Brasil.

Professora criou projeto inovador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O reconhecimento foi resultado de um projeto de ensino de robótica com sucata para estudantes de escola pública, idealizado por Débora em 2015 e aplicado na rede municipal da periferia de São Paulo.

Nele, jovens de 6 a 14 anos desenvolveram seus protótipos com sucata e aprendem sobre montagem de motor, circuitos e programação, o que contribuiu para o reaproveitamento de 1 tonelada de materiais recicláveis.

A metodologia recebeu prêmios nacionais e internacionais, virou tema de livros escritos pela professora e foi incorporada como política pública do estado de São Paulo, "através da implementação do componente de tecnologia e inovação e de uma tríade de inovação", conforme o site Débora Garofalo Educação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Influenciou, ainda, a elaboração de políticas em outras partes do Brasil, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Hoje, Débora atua como palestrante e consultora, "capacitando educadores e instituições para os desafios do século 21".