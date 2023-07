Professora de creche morre atropelada por motorista embriagado

Deiseane dos Santos, 30 anos, vítima do atropelamento

Uma professora de 30 anos morreu após ser atropelada na quinta-feira (6) por um motorista em Rio do Sul, em Santa Catarina. Identificada como Deiseane dos Santos, ela que trabalhava em uma creche do município, chegou a ser levada ao hospital, porém, não resistiu. O motorista foi preso em flagrante e estava embriagado, de acordo com a Polícia Militar (PM).



A educadora estava em uma ciclovia do bairro Canoas quando foi atingida pelo carro desgovernado. A polícia explicou que o condutor se perdeu em uma curva, atropelou a professora e, em seguida, bateu em outro veículo que estava no sentido oposto.

Quando os policiais chegaram, o motorista apresentava confusão mental e forte cheiro de bebida alcoólica. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez.

Os ocupantes dos veículos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista que causou o acidente foi levado a uma unidade de saúde e depois seguiu para a delegacia.

A professora chegou a ser encaminhada com vida ao Hospital Regional de Rio do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na quinta.

As informações são do g1

