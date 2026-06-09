Professora de creche é condenada em SC após agredir e arremessar bebês

Uma professora de educação infantil de uma creche municipal em Tangará, no Oeste de Santa Catarina, foi condenada pela Justiça e perdeu o cargo público por maus-tratos contra quatro bebês de aproximadamente um ano. A mulher foi sentenciada a 10 meses e 20 dias de prisão em regime inicial aberto, pena que acabou suspensa por dois anos mediante o cumprimento de condições estabelecidas pelo Judiciário.

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Segundo o processo, em um único dia, a educadora utilizou força desproporcional ao tentar corrigir as crianças, expondo-as a graves riscos físicos no berçário. A denúncia detalha que a profissional arrastou uma das vítimas pelo braço para forçá-la a sentar, empurrou a cabeça de outro bebê contra uma janela, atirou uma terceira criança bruscamente no chão e, por fim, atingiu um dos alunos com uma caixa de brinquedos.

Na decisão, o juiz responsável pelo caso destacou que a condenação se sustenta principalmente no perigo gerado pelas atitudes da profissional, e não apenas no resultado visual das lesões, dada a extrema vulnerabilidade física das vítimas nessa faixa etária. A defesa da professora argumentou no processo que não houve intenção de machucar as crianças, alegando ainda que a servidora enfrentava pressão no ambiente de trabalho e uma possível perseguição. Os argumentos foram rejeitados pelo magistrado, mas a educadora ainda pode recorrer da sentença.



