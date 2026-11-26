Mariana Zorzo havia sido reanimada na praia depois de ser arrastada pela correnteza no dia 19, mas não resistiu no Hospital Governador Celso Ramos

A professora Mariana Zorzo, de 31 anos, morreu nesta quinta-feira (26) no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, uma semana após se afogar no mar durante uma atividade com alunos de um projeto social. A morte foi confirmada pelo telejornal SC No Ar, da NDTV Record.

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O afogamento aconteceu no dia 19, quando um grupo de professores e estudantes ligados ao Projeto Social do Centro de Educação Monte Cristo foi arrastado pela correnteza. Mariana sofreu afogamento de grau 6, considerado o nível mais grave da classificação médica.

Retirada da água por guarda-vidas, a educadora passou imediatamente por manobras de reanimação ainda na faixa de areia. O atendimento foi mantido até a chegada da equipe aeromédica do helicóptero Águia, que conseguiu reverter a parada, recuperar os sinais vitais e estabilizar a paciente antes do encaminhamento ao hospital.

A ocorrência também envolveu outros integrantes do grupo. Um professor de 32 anos apresentou quadro de afogamento de grau 2, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi levado para atendimento hospitalar. Outras seis crianças e adolescentes sofreram afogamento de grau 1 e foram encaminhados à UPA Norte para avaliação médica, acompanhados por uma professora responsável.