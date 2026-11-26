Professora de 31 anos morre uma semana após se afogar durante atividade com alunos
Mariana Zorzo havia sido reanimada na praia depois de ser arrastada pela correnteza no dia 19, mas não resistiu no Hospital Governador Celso Ramos
A professora Mariana Zorzo, de 31 anos, morreu nesta quinta-feira (26) no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, uma semana após se afogar no mar durante uma atividade com alunos de um projeto social. A morte foi confirmada pelo telejornal SC No Ar, da NDTV Record.
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O afogamento aconteceu no dia 19, quando um grupo de professores e estudantes ligados ao Projeto Social do Centro de Educação Monte Cristo foi arrastado pela correnteza. Mariana sofreu afogamento de grau 6, considerado o nível mais grave da classificação médica.
Retirada da água por guarda-vidas, a educadora passou imediatamente por manobras de reanimação ainda na faixa de areia. O atendimento foi mantido até a chegada da equipe aeromédica do helicóptero Águia, que conseguiu reverter a parada, recuperar os sinais vitais e estabilizar a paciente antes do encaminhamento ao hospital.
A ocorrência também envolveu outros integrantes do grupo. Um professor de 32 anos apresentou quadro de afogamento de grau 2, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi levado para atendimento hospitalar. Outras seis crianças e adolescentes sofreram afogamento de grau 1 e foram encaminhados à UPA Norte para avaliação médica, acompanhados por uma professora responsável.