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FEMINICÍDIO

Professora com medida protetiva é assassinada a tiros por ex-marido na saída de igreja

Vítima havia denunciado o autor do crime por ameaça e agressão no mês anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 14:45:11 Editado em 21.07.2026, 14:45:06
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Professora com medida protetiva é assassinada a tiros por ex-marido na saída de igreja
Autor Valdirene Vaz Clemente foi morta a tiros - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma professora de 42 anos foi vítima de feminicídio na noite desta segunda-feira (20), em Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. Valdirene Vaz Clemente foi morta a tiros pelo ex-marido, Wanderlei Joaquim de Souza, de 36 anos, no momento em que saía de um encontro religioso na Capela São Sebastião. Após cometer o assassinato, o atirador disparou contra a própria cabeça e também morreu. A vítima possuía uma medida protetiva ativa contra o agressor, com quem havia sido casada por cerca de duas décadas e compartilhava filhos.

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As investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi premeditado. De acordo com as investigações, Wanderlei ficou escondido nas proximidades do galpão onde ocorria o culto católico e surpreendeu a ex-companheira enquanto ela iniciava o trajeto de volta para casa a pé. A professora foi atingida nas costas e na nuca por pelo menos três disparos, o que evidencia que a vítima foi atacada sem qualquer chance de defesa. Testemunhas relataram que, em um primeiro momento, confundiram os estampidos da arma de fogo com o ruído de uma motocicleta, mas rapidamente perceberam a gravidade da ocorrência.

Ao notar a aproximação de moradores da região que tentavam contê-lo, o autor do crime verbalizou que a intervenção não seria necessária e tirou a própria vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelas testemunhas e prestou socorro imediato, encaminhando ambos ao hospital municipal. No entanto, os óbitos foram confirmados logo após darem entrada na unidade de saúde.

O histórico de violência doméstica já era de conhecimento das autoridades de segurança. Há cerca de um mês, Valdirene havia procurado a polícia para denunciar o ex-marido por episódios de agressão física e ameaças, o que resultou na emissão da ordem judicial de afastamento e na abertura de uma ação penal contra o agressor por lesão corporal.

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direitos humanos feminicidio segurança pública violência
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