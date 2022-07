Professor ganha 'corredor de aplausos' ao deixar escola; assista

Da Redação

As imagens, que acabaram viralizando nas redes sociais, mostram um "corredor de aplausos"

Uma despedida emocionante marcou a vida do professor de Biologia Mario Barata, que lecionou durante 25 anos em uma escola particular no bairro do Umarizal, em Belém, Pará. O momento emocionante foi filmado e a publicação da despedida já obtém mais de 3 mil curtidas. As imagens, que acabaram viralizando nas redes sociais, mostram um "corredor de aplausos" de alunos e colegas de trabalho, no último dia do professor na instituição, antes de se mudar para Santa Catarina. Emocionado, ele passa pelos corredores escola, onde recebe o carinho e lembranças dos estudantes, até a saída.

Assista o vídeo:

Junto com o vídeo, postado nas redes sociais da escola, a direção escreveu a seguinte mensagem:



"Hoje, estamos nos despedindo de um membro muito importante de nossa equipe: O mais antigo professor do Ensino Fundamental da Escola Santa Emília. O Professor Mário Barata, no ano de 1997, chegou à nossa Escola carregando os sonhos de sua juventude para colocar em prática uma recreação programada para nossas crianças da época; ensaiou por longos anos a banda escolar e foi responsável por todos os jogos infantis. Na trajetória, graduou-se em Bacharel de Biologia e mesmo formado, fez a opção de continuar trabalhando com nossas crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, com recreação e atividades físicas permitidas em nosso currículo. Responsável e muito habilidoso em tudo que propõe a fazer, o Professor Mário irá prosseguir sua caminhada em outro Estado, onde encontrou uma alma gêmea e o AMOR falou mais alto. Felicidades Professor! Sentiremos sua falta como “neto” e discípulo da Vó Bemvinda com quem aprendeu que “Educando com Amor, ajudamos a construir um mundo melhor”. Tenha a certeza de que levará desta Escola um pouquinho de cada um de nós, deixando aprendizados que ficarão para sempre no prosseguimento de nossa caminhada. Felicidades amigo Mário! Sinta-se eternamente abraçado por toda equipe de nossa Escola", diz o post.

Em entrevista ao G1, o professor falou da emoção: "Foi muito emocionante, não esperava ter essa despedida. A escola era minha segunda casa", disse.

O professor explicou que deixou o local de trabalho porque precisou se mudar para Santa Catarina. "Não foi fácil tomar essa decisão, assim como eu, eles também sentiram. Minha noiva mora lá, e já estamos distantes a 4 anos", disse.

A direção da escola Santa Emília disse que o professor é um "membro muito importante da equipe" e o "mais antigo professor do ensino fundamental da escola".

"O professor, no ano de 1997, chegou à nossa escola carregando os sonhos de sua juventude para colocar em prática uma recreação programada para nossas crianças; ensaiou por longos anos a banda escolar e foi responsável por todos os jogos infantis", diz a direção.

Barata concluiu a graduação em biologia durante o trabalho na escola e, mesmo formado, continuou trabalhando com as crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, com recreação e atividades físicas.

"Tenha a certeza de que levará desta escola um pouquinho de cada um de nós, deixando aprendizados que ficarão para sempre no prosseguimento de nossa caminhada", diz a direção.

"Na escola, tive diversas oportunidade de me aprimorar, através de cursos, encontros fora de Belém que me foram viabilizando pela direção da escola, fora o carinho e o amor pelas crianças", finaliza Barata.

Com informações do G1.

