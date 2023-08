Professor encontrado carbonizado foi morto por dívida de tatuagem

Um professor de 35 anos foi encontrado carbonizado na manhã da última quarta-feira, 2 de agosto, por trabalhadores na área rural de Americana, São Paulo. A Polícia Civil prendeu os envolvidos no crime na última sexta-feira (4), em Sumaré, e descobriu o que motivou a morte do educador: uma dívida de tatuagem.

O tatuador responsável pelo crime disse em depoimento que a vítima, identificada como Cauê Pozenatto Lima, o devia aproximadamente R$ 8 mil. Inclusive, o homem alegou que estava sob efeito de drogas quando cometeu o homicídio.

O delegado que está à frente do caso, Lúcio Antonio Petrocelli, informou que o tatuador explicou como Cauê foi morto. O autor relatou ter recebido uma visita da vítima na noite do dia 1º de agosto. Em seguida, os dois saíram juntos para comprar drogas para o suspeito. Dentro do veículo, a vítima e o suspeito discutiram e Cauê foi esfaqueado.

A esposa do tatuador também foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em depoimento, ela disse que não participou da morte do educador, apenas que ajudou o companheiro na ocultação do corpo porque foi obrigada.

Tanto a mulher quanto o suspeito seguem presos nas cadeias de Sumaré e Monte Mor (SP).



Segundo o delegado Petrocelli, o tatuador não demonstrou arrependimento ao confessar o homicídio.

Como as autoridades chegaram aos suspeitos?

De acordo com as informações da EPTV, afiliada da TV Globo, o casal foi visto com o carro do professor logo após o corpo dele ser encontrado queimado. Câmeras de segurança de uma via de Americana teriam flagrado o casal.

Um homem que não quis se identificar disse que soube de testemunhas que um carro parou perto da vala onde o corpo estava e foi embora. Em seguida, trabalhadores de uma obra próxima encontraram o corpo ainda em chamas.

"Segundo consta, passou um Onix branco em alta velocidade, depois voltou, parou perto da vala e ficou um pouquinho. Quando ele foi embora, o pessoal viu uma fumaça, quando foi olhar, estava um corpo em chamas", disse.

Com informações do G1.

