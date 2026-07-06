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AÇÃO DO DEPCA

Professor de Jiu-jitsu é preso por estuprar alunas e "vender" as menores a empresários

O suspeito estava foragido há mais de um mês e foi capturado em sua residência nesta segunda (06)

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 23:48:13 Editado em 06.07.2026, 23:48:07
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Professor de Jiu-jitsu é preso por estuprar alunas e
Autor No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir pulando para a laje da casa, onde havia instalado tábuas para criar rotas de fuga, mas foi cercado pelas equipes da polícia - Foto: Arquivo/Agência Amazonas

Um professor de jiu-jitsu foi preso na manhã desta segunda-feira (06) em Manaus, no Amazonas, suspeito de estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual contra ao menos sete alunas adolescentes. O suspeito estava foragido há mais de um mês e foi capturado em sua residência pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

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O professor utilizava promessas de kimonos e pagamento de inscrições em campeonatos para atrair as alunas. Sob esse pretexto, ele as conduzia a hotéis, onde os abusos eram cometidos. Uma das vítimas tem 14 anos.

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Além dos abusos, a investigação aponta que ele intermediou o contato das adolescentes com patrocinadores e empresários em troca de vantagens financeiras. Em um dos episódios, ele teria obrigado uma jovem a encontrar um empresário para produção de conteúdo sexual. Os envolvidos foram identificados e também responderão criminalmente.

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Campeão de diversas competições, além de ser medalhista pan-americano, o professor usava sua influência para intimidar as vítimas e minimizar a gravidade dos atos. As adolescentes só encontraram coragem para denunciar após a repercussão de outros casos recentes de violência sexual no esporte.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir pulando para a laje da casa, onde havia instalado tábuas para criar rotas de fuga, mas foi cercado pelas equipes. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas procurem a Depca para registrar denúncia. A defesa do investigado não foi localizada.

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