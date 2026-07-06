Professor de Jiu-jitsu é preso por estuprar alunas e "vender" as menores a empresários

O suspeito estava foragido há mais de um mês e foi capturado em sua residência nesta segunda (06)

Um professor de jiu-jitsu foi preso na manhã desta segunda-feira (06) em Manaus, no Amazonas, suspeito de estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual contra ao menos sete alunas adolescentes. O suspeito estava foragido há mais de um mês e foi capturado em sua residência pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O professor utilizava promessas de kimonos e pagamento de inscrições em campeonatos para atrair as alunas. Sob esse pretexto, ele as conduzia a hotéis, onde os abusos eram cometidos. Uma das vítimas tem 14 anos.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Além dos abusos, a investigação aponta que ele intermediou o contato das adolescentes com patrocinadores e empresários em troca de vantagens financeiras. Em um dos episódios, ele teria obrigado uma jovem a encontrar um empresário para produção de conteúdo sexual. Os envolvidos foram identificados e também responderão criminalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campeão de diversas competições, além de ser medalhista pan-americano, o professor usava sua influência para intimidar as vítimas e minimizar a gravidade dos atos. As adolescentes só encontraram coragem para denunciar após a repercussão de outros casos recentes de violência sexual no esporte.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir pulando para a laje da casa, onde havia instalado tábuas para criar rotas de fuga, mas foi cercado pelas equipes. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas procurem a Depca para registrar denúncia. A defesa do investigado não foi localizada.