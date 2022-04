Da Redação

Produtora da Fox News morre durante cobertura da guerra

O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou nesta terça-feira (15) que a produtora ucraniana Aleksandra Kurshynova, que trabalhava para o canal Fox News, foi morta durante um ataque à equipe da emissora nos arredores da capital do país, Kiev.

Kurshynova foi vítima no mesmo incidente que tirou a vida do cinegrafista do canal Pierre Zakrzewsk, na última segunda-feira (14). O repórter britânico Benjamin Hall, que também trabalha na Fox News, sofreu ferimentos durante o incidente.

Conforme informações divulgadas pelo canal americano, Hall foi atingido por estilhaços de bala nas duas pernas. O britânico foi levado para o hospital, mas não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Os casos de Kurshynova e Zakrzewsk se somam ao do jornalista americano Brent Renaud, morto a tiros no último domingo (13) em Irpin, cidade próxima a Kiev. O governo dos Estados Unidos prometeu "consequências" pela morte do repórter.

O fotógrafo Juan Arredondo, vencedor do World Press Photo, também ficou ferido no ataque em Irpin. De acordo com o americano de origem colombiana, militares continuaram a atirar no carro em que estavam mesmo após o grupo de jornalistas dar meia-volta com o veículo.

