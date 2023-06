Produtor é preso pelo assassinato do ator Jeff Machado

O suspeito de ter participado do assassinato do ator Jeff Machado, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, foi preso por militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, favela localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (15). O homem era considerado foragido, mas acabou sendo encontrado graças a uma denúncia anônima.

As informações da TV Globo dão conta que os agentes de segurança vasculharam diversas moradias da região atrás de Bruno.

Há dez dias, quando já estava foragido, Bruno concedeu entrevista à TV Record em que negava ter assassinado o ator. Além dele, o outro suspeito do crime, Jeander Vinicius da Silva Braga, já estava preso.

Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Braga foram indiciados pela Polícia Civil do Rio por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com o pedido de prisão assinado pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime contra Jeff Machado foi premeditado por Rodrigues, com auxílio de Braga.

