Produtor artístico, Jorge Luiz trabalha para se tornar empresário

Com vontade e dedicação para crescer cada dia mais como profissional, o produtor artístico Jorge Luiz, que já trabalhou como artista como Matheus Fernandes e Jonas Esticado e hoje cuida da carreira do cantor Nattan, afirma ter o sonho de, futuramente, se tornar um empresário do meio artístico e, para isso, tem se esforçado para que sua carreira na produção tenha cada vez mais destaque.

“Meus planos futuramente é chegar a empresário de algum artista, o que seria uma evolução natural do meu trabalho. Acho que estou no caminho certo e acredito que tudo tem seu momento de acontecer, creio que estou plantando para colher futuramente”, avalia o cearense de apenas 27 anos.

O profissional atribuiu seu bom momento na carreira a forma como trabalha para atender os artistas com quem trabalha. Segundo ele, é preciso ser educado e respeitoso. “A forma de tratar os fãs, os contratantes, ser agradável, educado e respeitoso faz toda a diferença. Também tenho como prioridade garantir o bem estar do Nattan, conseguindo fazer com que se torne leve a nossa rotina diária”, acrescenta.

Com apenas 22 anos, 'Nattanzinho' como é conhecido na Internet, é hoje uma das maiores revelações do forró dos últimos tempos, colecionando milhares de fãs no Brasil inteiro. Dono do hit "Morena", que já conta com mais de 45 milhões de visualizações no YouTube, o jovem chega a fazer mais de 40 shows por mês.

“Como produtor artístico dele, minha função é orientá-lo como artista, fazer a coordenação de veículos e aeronaves para a realização dos shows, definir o cronograma de eventos, organizar o atendimento dos fãs e da Imprensa, cuidar do relacionamento com contratantes, da estratégia de segurança, além de defender os interesses dele, ou seja, são muitas responsabilidades e muita dedicação”, concluiu.

