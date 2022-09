Procuradoria investiga ataques a tiros e fogo contra indígenas no Pará

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O Ministério Público Federal no Pará abriu uma investigação sobre as circunstâncias de um incêndio e de um ataque a indígenas da etnia Turiwara, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, durante o final de semana.

As apurações foram instauradas com base em denúncias que chegaram à Procuradoria por meio das redes sociais no sábado, 24, e através de um documento remetido à instituição no domingo, 25.

A denúncia mais recente tratou da destruição da casa cultural da comunidade indígena Braço Grande, da etnia Turiwara, com um incêndio que ocorreu neste domingo. Segundo a Procuradoria, a estrutura amanheceu reduzida a cinzas.

Já o relato sobre o ataque a tiros aos indígenas foi identificado pelo Ministério Público Federal com base em informações divulgadas nas redes sociais e pela imprensa. O crime ocorreu no limite dos municípios de Tomé-Açu e Acará.

De acordo com a Procuradoria, os denunciantes atribuem os crimes a pistoleiros que teriam sido contratados por empresa exploradora de dendê envolvida em disputas de terras na região.