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Procurada pela polícia, mulher é investigada por furtos em apartamentos de luxo em 4 Estados

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 20:20:00 Editado em 25.06.2026, 20:29:17
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Uma mulher investigada por furtos em apartamentos de luxo em São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais está sendo procurada pela polícia. Uma operação realizada na capital paulista entre a segunda-feira, 22, e a terça-feira, 23, tentou prender preventivamente Letícia Pereira de Lima, mas ela não foi encontrada e é considerada foragida. A ação foi realizada por agentes das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo. O Estadão tenta localizar a defesa de Letícia.

De acordo com a investigação da polícia paranaense, Letícia integra uma quadrilha com outros dois jovens de São Paulo especializada em furtar joias e relógios em prédios de áreas nobres. Ela não é considerada a chefe do grupo. Os comparsas dela foram presos na operação - que também cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

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"A gente foi verificar e esse trio já estava sendo investigado (pelo mesmo crime) pela Polícia Civil de Minas Gerais e do Espírito Santo e com mandado de prisão no Espírito Santo", disse a delegada Juliana Cordeiro, da Polícia Civil do Paraná. "A Polícia Civil de São Paulo nos informou que a Letícia está sendo investigada pela unidade de roubo a banco e também pela unidade de furtos a condomínios", afirmou.

Segundo a delegada, Letícia estava sendo monitorada pela polícia paulista há um ano. "Não se tem rastro dessa moça", afirmou. "A gente conseguiu chegar na família dela em São Paulo e disseram que não veem ela há muito tempo. A própria vizinhança disse que ela não aparece mais nas localidades onde a gente foi", contou.

Durante a tentativa de encontrar a foragida, os policiais também foram até a escola onde estuda a filha de Letícia, em São Paulo. "Infelizmente deixou a filha com familiares e se evadiu. Ela não tem contato nem com a criança. Não deixou rastro nenhum", disse Juliana, que destacou a importância de denúncias anônimas para auxiliar a investigação.

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Roubo milionário

O trio foi flagrado em imagens de câmeras de segurança de portarias de condomínios em Curitiba. Em março, eles viajaram de São Paulo para a capital paranaense e conseguiram roubar R$ 1,8 milhão em objetos de valor em dois apartamentos de luxo dos bairros Água Verde e Bigorrilho. Conforme a polícia, o grupo tentou acessar outros dois prédios, mas não conseguiu. Depois dos crimes, eles voltaram para São Paulo no mesmo dia.

Ainda segundo a delegada do Paraná, os três criminosos se aproveitavam da aparência jovem, se vestiam bem e tentavam se passar por visitantes nos prédios. "Eles ludibriavam as portarias eletrônicas e invadiam os condomínios de luxo em Curitiba. Arrombavam apartamentos e subtraíam joias", explicou Juliana. Eles agiam da mesma forma em outros Estados, segundo a polícia.

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Uma suspeita de que recebiam informações privilegiadas para acessar os condomínios também está sendo investigada. No Paraná, Letícia e os dois jovens presos respondem pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. As joias e relógios furtados não foram recuperados.

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