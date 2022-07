Problemas operacionais atrasam sorteio da Mega-Sena deste sábado

Da Redação

O sorteio do concurso 2.499 da Mega-Sena seria realizado a partir das 20h deste sábado (9), porém, por problemas operacionais, foi adiado para mais tarde, sem previsão de início. A informação foi dada pela Caixa Econômica Federal por meio de seu canal no YouTube. O banco afirmou que o sorteio ainda vai acontecer, assim como outras modalidades lotéricas.

O prêmio estimado é de R$ 3 milhões. Na quarta-feira, uma aposta simples de seis números de Blumenau (SC) acertou sozinha as dezenas sorteadas (09 – 12 – 26 – 29 – 46 – 47) e ganhou R$ 51.830.706,79. No mesmo concurso, 88 apostas fizeram cinco acertos e cada uma receberá R$ 51.135,50. As 7.866 apostas que acertaram a quadra vão receber R$ 817,24.

O sorteio foi realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

