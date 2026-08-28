Príncipe Haakon assume trono da Noruega após morte de Harald V

O príncipe Haakon, de 53 anos, assumiu o trono da Noruega nesta sexta-feira (28) após a morte de seu pai, o rei Harald V. O novo monarca ascende ao posto de chefe de Estado em um momento em que terá como desafio central fortalecer a instituição e recuperar a popularidade da família real, abalada por controvérsias recentes envolvendo membros da Casa Real. Com a mudança na chefia de Estado, sua filha mais velha, a princesa Ingrid Alexandra, passa a ocupar a primeira posição na linha de sucessão do país.

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O enfraquecimento do apoio público à monarquia norueguesa decorre de escândalos recentes. A rainha consorte Mette-Marit enfrentou duras críticas por contatos passados com o empresário americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. Além disso, seu filho de um relacionamento anterior, Marius Borg Høiby — que não possui título nobre —, foi condenado a quatro anos de prisão por estupro e agressão em uma relação íntima. A imagem do palácio também foi impactada pelas controvérsias envolvendo a irmã do rei, a princesa Märtha Louise, que se afastou dos deveres oficiais após controvérsias sobre suas atividades comerciais ao lado do marido, o autodeclarado xamã americano Durek Verrett.

Embora enfrente um cenário político desafiador, Haakon já desempenhava a função de regente e exercia as atribuições de chefe de Estado em momentos de afastamento e piora da saúde de Harald V nos últimos anos. No sistema de monarquia constitucional norueguês, cujas raízes remontam ao século 9 e cuja manutenção foi ratificada por plebiscito em 1905, o soberano cumpre papéis predominantemente simbólicos e de representação internacional, enquanto o poder político permanece com o Parlamento.

Nascido em 1973, Haakon tornou-se herdeiro direto em 1991, com a morte do avô, o rei Olav V. Embora seja o filho mais novo de Harald V, ele assumiu a preferência na sucessão porque a Constituição da época priorizava os herdeiros do sexo masculino. A regra foi alterada em 1990 para garantir a primogenitura independente do gênero, mas sem efeito retroativo para sua irmã mais velha, Märtha Louise. O novo rei possui formação acadêmica em ciência política pela Universidade da Califórnia em Berkeley, mestrado pela London School of Economics e preparação militar pela Academia Naval Real da Noruega, além de formação diplomática.

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O casamento do novo rei também superou resistências no passado. Haakon e Mette-Marit se conheceram em um festival de música em 1999 e se casaram em agosto de 2001, após autorização de Harald V. Na época, a união gerou debate público pelo fato de Mette-Marit ser mãe solteira e ter histórico ligado a festas com uso de drogas na juventude, mas o casal conseguiu ampliar sua aceitação popular nos anos seguintes. Além de Høiby, o casal tem dois filhos: a nova herdeira do trono, Ingrid Alexandra, e o príncipe Sverre Magnus.

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A transição de poder ocorre em um momento de queda no suporte popular ao modelo monárquico na Noruega. Pesquisas de opinião apontam que a aprovação do sistema caiu de 81% em 2017 para 68% no final de 2022. O novo soberano assume o compromisso de restabelecer a estabilidade da imagem pública da coroa perante a população norueguesa.

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Herdeira ao trono

Com a mudança na chefia de Estado, sua filha mais velha, a princesa Ingrid Alexandra, passa a ocupar a primeira posição na linha de sucessão do país.

Princesa Ingrid Alexandra, nova herdeira ao trono - Foto: Divulgação/Instagram @thenorwegianroyalhouse Princesa Ingrid Alexandra, nova herdeira ao trono - Foto: Divulgação/Instagram @thenorwegianroyalhouse



