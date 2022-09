Príncipe George dá carteirada em briga escolar: ‘Melhor tomar cuidado'

Da Redação

Com apenas 9 anos, o príncipe George já tem noção de que faz parte da realeza britânica

Com apenas 9 anos de idade, o príncipe George já tem noção de que faz parte da realeza britânica e está na linha sucessão do trono. No entanto, seus pais, o príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, se esforçam para que o pequeno tenha uma infância tranquila, longe dos holofotes. Por isso, o garoto estuda em uma escola comum, onde não há tratamento diferenciado pelo status de sua família.

Apesar de fazer parte da realeza, o menino tem comportamentos comuns de crianças e, inclusive, com algumas malcriações. Como exposto pelo Mirror, o livro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa, em tradução livre), de Katie Nicholl, aponta que George deu uma carteirada nos colegas de turma durante uma confusão no colégio.

Segundo a autora, George entende que um dia será rei e usou o argumento para vencer a situação. “[Ele] brigou com amigos na escola, superando seus colegas com a frase matadora: ‘Meu pai será rei, então é melhor você tomar cuidado’”, relatou Katie em sua obra.

Apesar do comportamento, a escritora reforça que, embora William e Kate estejam “criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com uma consciência de quem eles são e do papel que herdarão”, o casal faz o possível para “não sobrecarregá-los com uma sensação de dever”.

Por Estadão Conteúdo.

