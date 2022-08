Primo mata bebê de 11 meses e fere mais 4 pessoas da mesma família

Da Redação

Enzo Gabriel Ambrósio (à esquerda), de 11 meses, morreu após ser baleado pelo primo, Eduardo Jorge Pinto (à direita), de 28 anos

Um homem, de 28 anos, efetuou disparos de arma de fogo contra os primos e causou a morte de um deles, um bebê de 11 meses. As outras vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Elas não correm risco de morrer.

O caso foi registrado na noite dessa terça-feira (23), em Brumadinho, Minas Gerais. Logo após o tiroteio, Eduardo Jorge Pinto foi preso e confessou ter assassinado o primo aos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eduardo alegou que tem problemas com drogas e que cometeu o crime por uma represália pela tentativa de internação compulsória dele para tratamento do vício.

A polícia informou que há 21 boletins de ocorrências, registrados entre 2015 e 2022, que constam o nome de Eduardo. Ele aparece como vítima e autor de ocorrências de ameaça, resistência, lesão corporal, furto, tentativa de homicídio e violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi à casa da família no início da noite utilizando uma motocicleta vermelha. No local, ele disse a seguinte frase aos primos: "Hoje vocês vão ver quem sou eu!".

Então, ele saiu do local e, minutos depois, voltou armado. Ele atirou contra os primos, com idade entre 11 meses e 25 anos.

Primeiro, os disparos foram contra uma adolescente de 15 anos que estava na porta da casa. Os demais jovens que estavam junto dela correram para dentro do imóvel. Eduardo os perseguiu e baleou dois deles, de 14 anos, e também o bebê Enzo Gabriel Ambrósio, que não resistiu e morreu. A criança completaria um ano no mês de setembro.



Quando o atirador deixava a casa, outro primo, de 21 anos, João Vitor Ferreira, chegava de carro e tentou barrá-lo jogando o veículo em cima de Eduardo, mas também terminou baleado. João perdeu o controle do carro e bateu em um ponto de ônibus.



O criminoso tentou fugir a pé, mas foi localizado pela polícia. Uma arma foi apreendida com ele.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações doi g1.

