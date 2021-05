Primo do presidente Bolsonaro morre de Covid-19 em SC

Continua após publicidade

Na quinta-feira (6) da semana passada, o professor universitário Álvaro Alberto de Araújo morreu aos 52 anos vítima do novo coronavírus, em Florianópolis, em Santa Catarina. O educador estava recebendo tratamentos contra a doença no Hospital Baía Sul. De acordo com a família de Bolsonaro, ele é primo do atual presidente da República.

Conforme eles, a mãe de Álvaro é irmã de Geraldo Bolsonaro, que é pai do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada por Vânia Bolsonaro, irmã de Jair Bolsonaro.

Araújo testou positivo para a Covid-19 e, ao todo, foram 28 dias batalhando contra a doença. No dia da internação, Álvaro estava com 25% do pulmão comprometido. No dia 12 de abril ele acabou sendo intubado por conta do estado clínico que se encontrava. O professor não tinha comorbidades e treinava diariamente, embora já tenha sofrido trombose.

No último dia 6, Álvaro não resistiu e morreu em decorrência da Covid-19. Ele teve pneumonia e falência múltipla de órgãos. O sepultamento dele ocorreu em Campinas, São Paulo.

Com informações; ND+.