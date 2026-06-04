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Primeiro aeroporto para OVNIs do mundo fica no Brasil, saiba onde

Espaço inaugurado na década de 1990 conta com pista circular e mensagens de boas-vindas a alienígenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 20:15:16 Editado em 04.06.2026, 20:15:10
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Primeiro aeroporto para OVNIs do mundo fica no Brasil, saiba onde
Autor "Discoporto", está localizada no município de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso - Foto: REPRODUÇÃO/PREFEITURA DE BARRA DAS GARÇAS

Os registros recentes de objetos voadores não identificados (OVNIs) evidenciam que os brasileiros têm grande interesse pelo tema extraterrestre, tanto que resultou na construção daquele que é considerado o primeiro aeroporto para discos voadores do mundo, que fica no Brasil. A estrutura pioneira, conhecida popularmente como "Discoporto", está localizada no município de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso, e se tornou o epicentro nacional para entusiastas e pesquisadores do chamado turismo ufológico. A curiosa instalação fica abrigada na região da Serra do Roncador, um local historicamente envolto em lendas e relatos de moradores sobre luzes inexplicáveis e fenômenos misteriosos nos céus.

- LEIA MAIS: Câmera de monitoramento flagra OVNIs no litoral do Paraná; assista

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A iniciativa de construir o espaço surgiu em meados da década de 1990, idealizada pelo então prefeito Valdon Varjão, que enxergou nas histórias populares uma oportunidade de marketing para movimentar a economia e o turismo da cidade de 73 mil habitantes. O aeródromo possui uma pista de pouso circular decorada com desenhos inspirados em símbolos maias e exibe, com orgulho, uma placa oficial dando as boas-vindas aos visitantes extraterrestres. Recentemente revitalizado, o local hoje sedia encontros de pesquisadores e congressos especializados em ufologia e parapsicologia.

Além do ineditismo do Discoporto mato-grossense, o Brasil possui uma rota consolidada de destinos turísticos baseados em incidentes ufológicos de repercussão global. O caso mais emblemático do país ocorreu em Varginha, Minas Gerais, no ano de 1996. Após relatos de que moradores e três jovens teriam visto uma criatura de aparência alienígena, o município abraçou a temática de forma definitiva, espalhando réplicas de naves espaciais e estátuas temáticas gigantes por suas ruas, parques e praças.

A história da ufologia brasileira também tem raízes profundas no estado de São Paulo, que foi palco da "Noite Oficial dos OVNIs" em 1986. Na ocasião, o espaço aéreo de São José dos Campos foi invadido por 21 objetos luminosos não identificados, provocando o acionamento de caças da Força Aérea Brasileira (FAB) para uma perseguição de horas que foi devidamente registrada pelos radares militares. O roteiro do inexplicável se completa no Rio de Janeiro, na famosa Serra da Beleza, divisa entre Quatis e Barra Mansa. A área montanhosa é um ponto de encontro tradicional para observadores que buscam registrar anomalias aéreas, unindo o turismo de natureza à busca por vida fora da Terra.

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Discoporto fenômenos aéreos Mato Grosso OVNIs no Brasil Turismo Ufológico Ufologia
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