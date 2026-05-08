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Primeira onda de frio do ano começa nesta sexta (8) em SP e outras regiões

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 12:37:00 Editado em 08.05.2026, 12:48:20
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A primeira onda de frio do ano começa a se espalhar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em várias áreas do País, incluindo São Paulo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o cenário é provocado pela aproximação e passagem de uma frente fria, seguida pela chegada de uma massa de ar polar.

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Segundo o órgão, a sexta-feira será marcada por ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 50 km/h e 70 km/h em áreas como a região metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru e Sorocaba. Já nas áreas de divisa com o Paraná, especialmente Marília, Itapeva e Registro, os ventos podem atingir até 85 km/h.

Ainda nesta sexta-feira, pancadas de chuva devem se espalhar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de áreas do Mato Grosso do Sul e da fronteira do Mato Grosso e de Rondônia com a Bolívia, de acordo com o Climatempo. O ar polar também deve derrubar as temperaturas no Sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul.

A Defesa Civil afirmou que, no sábado, 9, a frente fria avança por São Paulo e provoca chuvas fortes nas regiões próximas ao Paraná, especialmente em Presidente Prudente e Marília.

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Segundo a Climatempo, a chuva também deve se espalhar por Mato Grosso do Sul e por áreas do oeste e sul do Mato Grosso. No mesmo dia, a massa de ar frio deve derrubar ainda mais as temperaturas principalmente no Sul e no Mato Grosso do Sul, mas também em áreas do centro-oeste, sul e leste do Estado de São Paulo.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que a temperatura máxima seja de 15ºC na região centro-sul do Paraná. Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 21ºC e 28ºC.

Já no domingo, 10, a frente fria se espalha pelo Acre, Rondônia e centro-sul do Mato Grosso e avança ao longo do dia para o centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Climatempo informou que as temperaturas devem cair ao longo do dia em todas essas áreas, com frio intenso no Sul do Brasil, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul.

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No Dia das Mães, as temperaturas na capital paulista devem variar de 14ºC a 21ºC.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, entre segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13, cidades das regiões de Itapeva, Marília e Presidente Prudente podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C. Na capital paulista, a mínima prevista é de 12°C, principalmente durante a noite.

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