Primeira etapa de provas do Enem começa neste domingo (5)

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começa neste domingo (5) com as questões de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos estão inscritos para fazer as provas em 1.750 municípios, nas 27 unidades da federação.

No segundo dia de prova, no dia 12 de novembro, os estudantes farão as questões de ciências da natureza e de matemática.

Nos dois dias, a abertura dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h, pelo horário de Brasília. O início da prova está marcado para as 13h30 nos dois dias de prova, mas o horário de encerramento é diferente: hoje as provas terminam às 19h e no dia 12 de novembro, às 18h30.

Para fazer o exame, é obrigatório levar documento de identificação original, com foto. Entre as identificações aceitas estão a Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997. Também serão aceitos os documentos digitais com foto do e-Título, CNH digital e RG digital. Eles deverão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, e não serão aceitas fotos da tela do celular.

Outro item obrigatório de levar é caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatório, mas é aconselhável.

O Enem é a principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As notas também podem ser utilizadas para a obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep. Além disso, algumas instituições de ensino privado utilizam a nota para ingresso direto ou concessão de bolsas.

