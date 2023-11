Primeira-dama é flagrada pichando carro: ‘Rapariga do prefeito’

A primeira-dama do município pernambucano de Agrestina, localizado a 150 quilômetros do Recife, foi flagrada pichando um carro no meio da rua da cidade. Maria das Graças Mendes, mulher do prefeito Josué Mendes (PSB), usou um spray vermelho para vandalizar o veículo com as frases “rapariga do prefeito” e “prefeito raparigo”.

continua após publicidade

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a primeira-dama aparece pichando um Chevrolet Corsa com xingamentos destinados a uma terceira pessoa. Veja o vídeo que passou a circular na internet no último fim de semana.

A primeira-dama de Agrestina (PE), Maria das Graças Mendes, foi flagrada pichando um carro no meio da rua da cidade. A mulher do prefeito Josué Mendes (PSB) usou um spray vermelho para vandalizar o veículo com as frases "rapariga do prefeito" e "prefeito raparigo". pic.twitter.com/20cU51yFWY continua após publicidade November 16, 2023

Segundo o portal Diário de Pernambuco, a primeira-dama teria ainda agredido fisicamente uma mulher e furado os quatro pneus do veículo. A Polícia Civil de Pernambuco informou que não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso.

- LEIA MAIS: Avião com moradores do Paraná fica destruído em pouso forçado no MS

O Estadão tentou contato com o prefeito de Agrestina e com a primeira-dama, mas não obteve retorno. A prefeitura afirmou que não vai se pronunciar sobre o ocorrido por se tratar de um assunto privado entre o casal.

continua após publicidade

O prefeito Josué Mendes, 63 anos, foi eleito em 2020, com 8.645 votos (56,26% dos votos válidos). Ele também foi o chefe do Executivo municipal entre 2001 e 2009. Nas redes sociais, afirma ser administrador por formação.

Em uma foto no seu perfil no Instagram, o prefeito elogia Maria das Graças em uma postagem de aniversário, chamando a primeira-dama de “mulher de grande sabedoria e liderança”.

Fonte: Agência Estado.

Siga o TNOnline no Google News