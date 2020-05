PRF encontra quase uma tonelada de maconha em meio a carga de sofás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 996,2 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (29) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os 1.126 tabletes da droga estavam escondidos sob uma carga de 37 sofás, no assoalho de um caminhão Mercedes Benz L 1113 fabricado em 1973.

Por volta de meio-dia e meia, uma equipe da PRF que estava em ronda pela BR-116, no trecho do Contorno Leste, desconfiou do motorista durante a abordagem, e resolveu fazer uma fiscalização mais detalhada do veículo.

O motorista, de 30 anos de idade, e o passageiro, de 21 anos, foram presos em flagrante. Ambos teriam saído de Umuarama (PR) e descarregariam a maconha em Curitiba.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia de Civil em São José dos Pinhais. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.