PRF encontra 1 tonelada de maconha escondida em carreta no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.010 quilos de maconha na noite desta terça-feira (5) em Guaíra, na região oeste do Paraná.



A droga era transportada em um compartimento oculto na cabine e nos dois tanques de combustível de uma carreta, abordada na BR-163. O motorista foi preso em flagrante.

Por volta de 19 horas, os agentes da PRF abordaram o veículo, que transportava uma carga de milho, nas proximidades da rotatória da BR-272.

Diante do nervosismo excessivo do motorista durante a abordagem, os policiais rodoviários federais iniciaram uma fiscalização minuciosa do veículo. Na parte traseira da cabine, acabaram por identificar um fundo falso, atrás do banco, onde estava escondida parte da carga ilícita. O restante dos tabletes estava acondicionado nos dois tanques de combustível da carreta.

Com 47 anos de idade e morador de Tangará da Serra (MT), o presso disse à equipe da PRF que pegou a carreta em Ponta Porã (MS), já carregada com o milho e a maconha, e que pretendia levá-la até Medianeira (PR).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.