PRF é atacada a tiros e pedradas por bolsonaristas em SC e no PA; veja

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo atacadas por manifestantes bolsonaristas a tiros e a pedradas, no momento em que foram desbloquear rodovias em Novo Progresso, no Pará, e em Rio do Sul, em Santa Catarina. Os protestos começaram após o candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, vencer as eleições com mais de 60,3 milhões de votos (50,90%).

Inconformados com o resultado das urnas, bolsonaristas decidiram bloquear as rodovias. Agentes da PRF foram enviados para desobstruir as vias nessa segunda-feira (7), mas foram atacados pelos manifestantes.

De acordo com as informações da corporação, em Novo Progresso, os bolsonaristas atacaram a polícia com pedras e tiros, a fim de impedir o desbloqueio do km 312 da BR-163.

As viaturas utilizadas na ação ficaram danificadas. Assista:

A principal forma de agressão utilizada foi o apedrejamento. Pelo menos três viaturas foram perfuradas por balas, conforme informação da assessoria da corporação.

As autoridades acreditam que há garimpeiros e proprietários de equipamentos para exploração ilegal de ouro em terras indígenas junto ao grupo que promoveu o ataque.

Houve também um ataque em Santa Catarina. Os manifestantes utilizaram barras de ferro e cadeiras para confrontar os agente, após a BR-470 ser desbloqueada, em Rio do Sul.

O momento do ataque foi registrado por pessoas que estavam no local. Assista:

A PRF informou que dois policiais sofreram ferimentos na cabeça e nos braços devido ao ataque. O capacete de um dos agentes ficou amassado por um golpe de uma barra de ferro, evidenciando a violência empregada pelo grupo.



Momentos depois a rodovia voltou a ser interditada, então, a PRF precisou acionar a Tropa de Choque da Polícia Militar.

Um homem de 37 anos foi preso durante a ação.

