PRF dá prejuízo de mais de R$ 774 milhões com apreensão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Federal (PF) apreendeu, na manhã desta segunda (31), 4,3 quilos de cocaína em Santa Tereza do Oeste (PR). Droga estava na bolsa e na jaqueta de uma senhora de 69 anos. Cinco pessoas foram presas.

Por volta das 9h30, policiais rodoviários federais, com informações da PF, abordaram cinco pessoas (três mulheres e dois homens) que ocupavam um Fiat Mobi na BR-277. Durante a vistoria, os policiais encontraram, na bolsa e na jaqueta de uma senhora de 69 anos, quatro tabletes de cloridrato de cocaína.

Além da droga, foram apreendidos R$ 17.563,00.

Diante dos fatos, as cinco pessoas, a droga e os valores em reais foram encaminhados à PF, para o registro da ocorrência.

Com essa apreensão, o prejuízo às organizações criminosas chegou em mais de R$ 774 milhões. A ação, que contou com o apoio da PF, ocorreu no âmbito da Missão Redentor, que é um grupo especializado e que atua na área de inteligência policial, combatendo organizações criminosas.