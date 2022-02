PRF apreende pistolas e munições e recupera carro roubado

Da Redação

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam pistolas e munições e recuperaram um veículo roubado durante uma fiscalização na BR-101, em Araquari, Santa Catarina. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (8).

Durante a ação, os policiais ordenaram ao motorista de um Ford/Focus que parasse, porém, ele não acatou a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Na sequência, o automóvel saiu da pista. O condutor e o passageiro saíram correndo. Um deles, menor com 15 anos de idade, foi alcançado e apreendido. O outro indivíduo não foi localizado.

Dentro do veículo, foram localizadas duas pistolas Glock calibre 9mm, sete carregadores e 114 munições. A vistoria veicular descobriu que o Focus tem registro de furto/roubo em Almirante Tamandaré, Paraná, e estava circulando clonado, com placas falsas de outro carro com as mesmas características.

