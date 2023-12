PRF abastece viatura, flagra “bomba baixa” e prende gerente de posto

O gerente de um posto foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após os agentes constatarem que o estabelecimento contava com uma bomba de combustíveis fraudulenta. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (21) em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que os agentes de segurança observaram que a bomba indicava 81,66 litros de diesel após o abastecimento, contudo o carro da PRF só tem capacidade de comportar 76 litros no tanque, como aponta o manual do fabricante.

Veja:

Como o episódio gerou suspeita nos policiais rodoviários, eles solicitaram ao frentista do local que realizasse o teste do balde de aferição de 20 litros - equipamento regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Assim que o teste foi concluído, a bomba informava ter dispensado 20 litros, mas, após verificação da régua de aferição, foi observado uma quantidade menor do que a informada no painel da bomba.



O caso aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) e o dono do posto de combustível vai responder pelo crime de estelionato.

Com informações do Metrópoles.

