Previsão: confira as temperaturas para esta terça-feira (18) na região

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, informa a previsão do tempo para esta terça-feira.

Hoje, a disponibilidade de umidade ainda segue elevada e o ambiente atmosférico continua favorecendo a ocorrência de chuvas em muitas regiões do estado. Chuvas são esperadas em diversos momentos do dia, podendo vir acompanhadas também de raios em alguns pontos. Temperaturas ficam amenas, inclusive durante a tarde.

Focando em Apucarana, as temperaturas permanecem baixas, semelhantes ao dia de ontem. Mínima de 12ºC na parte da manhã e máxima de 22ºC à tarde. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Podendo ocorrer aproximadamente 67% de chance de chuvas durante a terça-feira na Cidade Alta, porém serão pancadas isoladas e previsão de 15mm para o dia todo.

