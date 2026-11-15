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Prevenção da dengue deve começar agora, diz especialista

País pode ter 860 mil casos da doença em 2027 por causa do El Niño

Escrito por Da Redação
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Prevenção da dengue deve começar agora, diz especialista
Autor Foto: Reprodução

As medidas de prevenção e combate à dengue devem ser intensificadas antes da epidemia da doença, já neste mês de novembro. O alerta é feito pela infectologista professora da Escola de Medicina da PUC-PR Marion Burger, em entrevista à Agência Brasil.

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O fenômeno do El Niño, que este ano terá maiores proporções, ocasionando calor e chuvas, deverá favorecer também a proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. A projeção é que o Brasil pode chegar a contabilizar 860 mil casos prováveis de dengue em 2027.

“O melhor momento para prevenção da catástrofe de 2027 é exatamente agora. É antes desse mosquito ter o local de proliferação que a gente tem que tirar esse local de proliferação”, defende Marion Burger.

As medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde são:

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  • Uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão;
  • Remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos;
  • Vedação dos reservatórios e caixas de água;
  • Desobstrução de calhas, lajes e ralos;

Segundo a infectologista, os meses de outubro e novembro são o momento para capacitar profissionais de saúde e para conscientizar a população.

“É antes desse mosquito ter o local de proliferação que a gente tem que tirar esse local de proliferação. Todas essas medidas cidadãs, de cada um olhar o seu quintal por dez minutos todo dia para tirar aquela água parada, fazer um furo embaixo dos vasos para a água escoar, não deixar os pratinhos [de plantas] sem areia para que a mosquito não possa pôr os ovos. Essas medidas ambientais todas têm que ser feitas agora”, ressalta.

El Niño e dengue

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. O fenômeno altera a circulação atmosférica global e modifica os padrões de chuva e temperatura. Para este ano, a ocorrência de um super El Niño intensifica ainda mais essas mudanças climáticas.

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No Brasil, o fenômeno agrava a estiagem em metade do país, e temporais na outra. O fenômeno também leva a mais ocorrências de doenças como a dengue.

A pesquisadora compara a previsão de 2027 com o que ocorreu em 2024, quando houve recorde no número de notificações de casos da doença. No ano anterior, 2023, houve também o El Niño.

“Essa chuva deixou uma água parada que com o aquecimento virou uma água morninha. Os ovos, que normalmente levam duas semanas para se transformar em mosquitos, com a água quentinha, isso demora só de cinco a sete dias”, diz.

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Sintomas da doença

Segundo a infectologista, a dengue, nesta temporada, pode chegar a regiões onde não ocorre normalmente. Por isso, é importante que a população conheça os sintomas e procure o atendimento médico necessário.

“Em locais onde já há dengue circulante, o grande perigo é a gravidade da doença. Em locais onde a dengue nunca circulou e agora passa a ser uma doença de grande circulação, é a gente fazer uma assistência adequada, porque a dengue tem um comportamento e um tratamento muito diferente das outras doenças que a gente tá habituado. É muito diferente tratar gripe e tratar dengue”, diz.

Os sinais e sintomas mais comuns de dengue são:

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  • Febre alta;
  • Dor de cabeça e/ou atrás dos olhos;
  • Enjoo;
  • Moleza;
  • Dor nas articulações;
  • Manchas vermelhas no corpo.

Já os sinais e sintomas de alerta para dengue grave são:

  • Dor na barriga intensa;
  • Vômitos frequentes;
  • Tontura ou sensação de desmaio;
  • Dificuldade de respirar;
  • Sangramento no nariz, gengivas e fezes;
  • Cansaço e/ou irritabilidade.

Segundo o Ministério da Saúde, todo indivíduo que apresentar febre (39°C a 40°C) de início repentino e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações - dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos – deve procurar imediatamente um serviço de saúde.

Vacinação

A vacinação contra a dengue no Brasil foi iniciada nos municípios mais afetados pela doença, avançando progressivamente, e já é feita em todo o país. O público-alvo é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

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A vacina é aplicada em duas doses, a proteção completa só é adquirida após a segunda, que deve ser tomada três meses depois da primeira.

Dados mostram que mais de 3 milhões de adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue ainda precisam voltar aos postos de saúde para completar o esquema vacinal.

“A vacinação é também agora a melhor época e a gente ajudando a evitar as catástrofes que ambientalmente vão acontecer, quer a gente queira quer não”, diz. “Essa é a medida que agora a gente tem que fazer, não depois que a gente tiver no meio, que tiver epidemia. Para a dengue, esse é o melhor momento de agir”, acrescenta a infectologista.

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