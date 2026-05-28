Preso tenta subornar PMs e vai parar no hospital após introduzir R$ 700 no ânus em SC

Um cidadão norte-americano foi preso em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, na última quarta-feira (27), suspeito de tentativa de roubo, ameaça, desobediência e corrupção ativa. Após tentar subornar policiais para ser liberado, o homem aproveitou um momento na delegacia para esconder 700 reais e um isqueiro no próprio ânus, precisando ser encaminhado a um hospital na cidade vizinha de Laguna para a retirada dos objetos.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente após receber denúncias de que o suspeito, que usava uma tornozeleira eletrônica desligada, estava ameaçando pedestres e tentando furtar estabelecimentos no centro de Imbituba. Testemunhas afirmaram que ele chegou a agredir uma mulher na tentativa de levar o seu celular. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento alterado, resistiu à prisão e ofereceu dinheiro aos agentes em troca de sua liberdade, o que configurou o crime de corrupção ativa.

Já na delegacia, o estrangeiro teve uma das mãos algemada a um corrimão enquanto os policiais preenchiam o boletim de ocorrência na parte externa da sala, devido ao forte odor que ele exalava. Os pertences do detido haviam sido deixados em uma bolsa sobre a mesa, aguardando a entrega à autoridade policial. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito usou os pés para puxar o móvel, alcançou o dinheiro com a mão livre e o introduziu no corpo com o objetivo de ocultá-lo das autoridades.

Ao ouvirem barulhos, os agentes retornaram à sala e constataram a situação inusitada. O homem foi levado sob escolta a uma unidade de saúde, onde exames de imagem confirmaram a presença das cédulas e também de um isqueiro na região anal. Após expelir todo o material com auxílio médico, o suspeito foi reconduzido à delegacia para a conclusão dos trâmites legais e deverá responder pelos múltiplos crimes cometidos durante a ocorrência.

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