Preso por morte de mulher e filhos dopou vítimas, diz delegado

O crime aconteceu num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio

O delegado Wilson Palermo, que está de plantão na Delegacia de Homicídios, disse que a perícia feita no local constatou que Alexander Silva, que foi preso na manhã desta sexta-feira, dopou Andréa Cabral Pinheiro, de 27 anos, e as duas crianças - uma menina de 12 anos e um bebê de 11 meses - antes de matá-las. O delegado disse ainda que o preso não demonstrou nenhum arrependimento. O crime aconteceu num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

A perícia identificou que houve a utilização de melatonina, uma substância que tem como finalidade provocar sono. Não temos dúvidas de que foi realmente ele o autor do crime, até por conta de outras testemunhas — disse o delegado que ainda vai ouvir o acusado para obter mais detalhes sobre o crime e sua motivação. As informações são do Extra.

A melatonina é um hormônio produzido no cérebro pela glândula pineal e estimula o sono. É vendida em farmácias e indicada para pessoas com insônia.

O delegado contou que desde a noite anterior ao crime, os parentes mais próximos não tinham mais contato com as vítimas. Isso acendeu um alerta e foram até o local, quando verificaram que estavam supostamente dormindo.

Segundo testemunhas, o preso trabalhava com manutenção de piscinas. Também tem outras passagens pela polícia que serão levantadas, segundo o delegado. Palermo disse que o preso responderá por homicídio, feminicídio e vai estar incluído na nova lei que trata da violência doméstica contra criança e adolescente.

Os corpos das vítimas foram encontrados na madrugada desta sexta-feira. Duas das vítimas, a mulher e a menina, tinham marcas de tiro. Policiais militares do 31ºBPM (Recreio) o prenderam a partir de denúncias recebidas indicando o paradeiro dele no condomínio

