Preso por atos golpistas do 8/1 morre na Papuda; saiba o que houve

O Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, revelou que um homem de 46 anos, preso por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, morreu nesta segunda-feira (20) após sofrer um "mal súbito". Ainda de acordo com a unidade prisional, Cleriston Pereira da Cunha passou mal durante o banho de sol.

Uma equipe de saúde foi chamada para prestar atendimento ao homem. "De imediato foi acionada a equipe de saúde que em instantes ingressou no bloco, dando início aos protocolos de ressuscitação cardiopulmonar", diz.

O detento passou mal no bloco de recolhimento, por volta das 10h. Assim que a morte de Cleriston foi confirmada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pressionou a Papuda por mais informações, incluindo o prontuário médico do homem.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), desde sua entrada na unidade, Cleriston era acompanhado por uma "equipe multidisciplinar" da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Papuda.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram à Papuda para levar o detento a uma unidade de saúde fora do complexo prisional. "Não obstante os esforços das equipes envolvidas na estabilização e ressuscitação do paciente, às 10h58 foi constatado o óbito pelo médico integrante da equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal", informa a Papuda.

Quem era Cleriston?

O comerciante Cleriston, conhecido entre amigos e parentes como Clezão do Ramalho, estava preso preventivamente por participar dos ataques aos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano.

Ele nasceu na Bahia, mas morava há ao menos 20 anos no Distrito Federal. O comerciante era irmão do vereador Cristiano Pereira da Cunha – do município baiano de Feira da Mata, no oeste do estado –, também conhecido como Cristiano do Ramalho.

Cleriston teria sofrido um infarto fulminante. Outros detentos tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas ele acabou morrendo.



