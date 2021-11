Da Redação

Preso mostra rotina na cadeia em vídeos no TikTok e viraliza

Condenado a 14 anos de prisão por homicídio, Uélinton Adolfo da Silva, de 38 anos, ingressou no sistema penitenciário estadual do Rio de Janeiro em 10 de junho de 2021. Dentro do presídio Dalton Crespo, em Campos do Goytacazes, no interior do estado, ele decidiu recorrer ao TikTok para superar as restrições de comunicação impostas pelo confinamento da cadeia.

Conseguiu um celular – obviamente, um item proibido dentro da prisão – e a partir daí, criou seu perfil na rede social. Fez a primeira publicação em 29 de setembro. Desde então, postou 20 vídeos no TikTok, boa parte com imagens de sua rotina na cadeia. Assista:

Mostrou seu café da manhã, com direito a misto quente. Revelou seu fogão improvisado em um balde. No registro do jantar, descreveu o cardápio com feijão, arroz, macarrão e frango. E, perto do prato, deixou um cigarro artesanal – semelhante aos consumidos por usuários de maconha.



Uélinton está em sua segunda passagem pelo sistema prisional fluminense. Ele chegou a ser preso anteriormente, em 2008. E, de acordo com os registros, ele fugiu da prisão em 2016.

O perfil do presidiário no TikTok já atraiu mais de 13 mil seguidores. Sua última postagem ocorreu em 1º de novembro – data em que os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) fizeram uma inspeção na unidade prisional (após a repercussão nas redes sociais) e apreenderam 17 celulares e 13 chips.

Com informações Metrópoles.