Preso morre asfixiado após ser obrigado a engolir sabonete

No último domingo (8), um presidiário, identificado como Jaildo da Silva, morreu após ser obrigado a engolir um sabonete, no Centro de Detenção Provisória (CDP), de Tangará da Serra, Mato Grosso.

De acordo com as informações da polícia, Jaildo foi preso no último final de semana por tentar matar sua companheira. O homem deu três golpes de faca na vítima. As autoridades foram acionadas e o agressor foi preso em flagrante.

Jaildo foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória e, no local, foi obrigado a engolir um sabonete inteiro e acabou morrendo asfixiado. Os companheiros de cela chamaram os agentes para resgatar o homem, porém, ele já havia entrado em óbito.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

