Preso é morto a tiros após atacar policial militar em delegacia

Câmeras de segurança do local registraram as imagens

Um homem preso, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros após avançar contra um policial militar na Delegacia de Polícia de Fernandópolis (SP). Câmeras de segurança do local registraram as imagens. As informações são do Metrópoles.

O caso foi registrado na madrugada de sábado (8). Durante a confusão, o suspeito foi baleado e levou um dos tiros na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Momentos antes da confusão, um policial civil registrava as impressões digitais do suspeito. Ele havia sido preso em flagrante por estupro de vulnerável e, no saguão da delegacia, aproveitou um momento em que ficou sem algemas para atacar o policial militar.

Pelas imagens, é possível ver quando o preso abaixa a cabeça, depois de iniciar o ataque, começa a dar socos no PM. Outros dois policiais tentam contê-lo. Um deles conseguiu sacar a arma e atirou. Em seguida, o suspeito cai no chão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram à delegacia para socorrer a vítima, mas o suspeito morreu.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP) informou que ninguém mais se feriu. A ocorrência é investigada pelo delegado Airton Canato, da subseccional de Fernandópolis.

As informações são do Metrópoles.



