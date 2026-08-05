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ABUSADO NA PRISÃO

Preso denuncia ter sido estuprado pelo seu colega de cela em cadeia pública

Por segurança, o denunciante foi colocado em cela de isolamento, separado dos demais detentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Preso denuncia ter sido estuprado pelo seu colega de cela em cadeia pública
Autor O caso foi registrado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) - Foto: Sejuc

Um detento da Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza, em Mossoró (RN), registrou boletim de ocorrência no sábado (1º) denunciando ter sido estuprado por outro preso com quem dividia cela na unidade. O caso foi registrado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN).

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A corporação informou que, após análise inicial, a autoridade policial de plantão entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Exames periciais foram solicitados à Polícia Científica para apurar a veracidade da denúncia.

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Por segurança, o denunciante foi colocado em cela de isolamento, separado dos demais detentos. O caso foi encaminhado à delegacia responsável, que dará continuidade às investigações. A PCRN afirmou que, até o momento, não há confirmação de que os fatos tenham ocorrido como relatados.

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cadeia pública denúncia criminal direitos humanos estupro Rio Grande do Norte
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