Preso denuncia ter sido estuprado pelo seu colega de cela em cadeia pública

Por segurança, o denunciante foi colocado em cela de isolamento, separado dos demais detentos

Um detento da Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza, em Mossoró (RN), registrou boletim de ocorrência no sábado (1º) denunciando ter sido estuprado por outro preso com quem dividia cela na unidade. O caso foi registrado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN).

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A corporação informou que, após análise inicial, a autoridade policial de plantão entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Exames periciais foram solicitados à Polícia Científica para apurar a veracidade da denúncia.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por segurança, o denunciante foi colocado em cela de isolamento, separado dos demais detentos. O caso foi encaminhado à delegacia responsável, que dará continuidade às investigações. A PCRN afirmou que, até o momento, não há confirmação de que os fatos tenham ocorrido como relatados.