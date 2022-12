Presidente Lula irá ao velório de Pelé em Santos

Da Redação

elé morreu na última quinta-feira (29) de falência de múltiplos órgãos

Luiz Inácio Lula da Silva irá ao velório de Pelé, em Santos (SP), já como presidente empossado. A informação foi confirmada neste sábado (31) à Band. A equipe de transição de governo ainda vai definir se Lula irá nesta segunda-feira (2), quando começa o velório aberto ao público, ou na manhã de terça (3), quando velório será encerrado e o corpo de Pelé irá para sepultamento.

Pelé morreu na última quinta-feira (29) de falência de múltiplos órgãos. O atestado de óbito apontou como causas insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

Lula afirmou: "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé"."

O corpo de Pelé será levado a Santos na madrugada de segunda-feira, com um forte esquema de segurança.

A Vila Belmiro, em Santos, está sendo preparada para o velório do Rei Pélé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. O funeral começa na segunda-feira a partir 10h.

O caixão ficará no centro do gramado para que fãs, amigos, autoridades e familiares se despeçam no eterno camisa 10.

