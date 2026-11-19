Primeira etapa entra em vigor em 16 de dezembro com carga horária de 42 horas semanais e sem redução de salários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quinta-feira (19), em cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que regulamenta o fim da escala de trabalho 6x1 e estabelece a transição para o modelo 5x2. De acordo com o texto da emenda aprovada pelo Congresso Nacional, as novas diretrizes entram em vigor a partir de 16 de dezembro, garantindo dois dias de descanso semanal sem redução nos salários dos trabalhadores.

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A redução da carga horária será implementada de forma escalonada pelo governo federal. Na primeira fase, prevista para o próximo mês, a jornada passará das atuais 44 horas para 42 horas semanais, alcançando o limite permanente de 40 horas apenas em dezembro de 2027. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os ajustes finais foram fechados em reunião com o presidente na terça-feira (17), incluindo diretrizes específicas para categorias com jornadas especiais ou não convencionais, fruto de cerca de 70 encontros realizados com representantes de diversos setores econômicos.

Apesar do avanço da regulamentação no Executivo, a medida enfrenta resistência no Supremo Tribunal Federal (STF). A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) acionaram a Corte para tentar modificar as regras aprovadas pelos parlamentares. A CNC solicita o adiamento do início da transição, alegando falta de tempo para adaptação das empresas e risco de prejuízos ao varejo durante o período de maior movimento das festas de fim de ano. Já a CNI pede que as novas normas não atinjam acordos coletivos firmados anteriormente e estima um impacto negativo de R$ 11 bilhões para o setor industrial no próximo ano devido à manutenção dos salários.

Ao analisar os pedidos das entidades patronais, o ministro do STF Flávio Dino decidiu manter o cronograma original estabelecido pelo Congresso Nacional. O magistrado, contudo, encaminhou o processo para julgamento definitivo no plenário da Corte e solicitou manifestações formais do Poder Legislativo, da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso.