Presidente do México diz que ‘elfos’ existem e posta foto de criatura

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, gerou uma grande polêmica nas redes sociais, no último domingo (26), ao dizer que acredita em "elfos". Inclusive, o mandatário compartilhou uma foto que supostamente seria de um "elfo da floresta". Na legenda da publicação, Obrador alegou que "tudo é místico".

Ainda segundo o presidente, o registro, que mostra a criatura de olhos luminosos e cabelos brancos, foi feita por um engenheiro que atua em uma linha ferroviária conhecida como "Tren Maya", projeto que pretende conectar destinos turísticos, como, por exemplo, os antigos locais maias.

Andrés ressaltou que o “elfo da floresta” estava pendurado em um galho de uma árvore. Por isso, o engenheiro resolveu fazer o registro.



O mandatário ainda alegou que a criatura mística havia capturado um “alux”, um personagem mitológico do folclore antigo associado a florestas e cavernas.

A postagem do presidente gerou revolta em alguns internautas, já que ela foi realizada no dia em que milhares de opositores se reuniram em Zócalo, principal praça pública da Cidade do México, para protestar contra uma reforma eleitoral aprovada pelo governo.