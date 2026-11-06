Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Presidente de Câmara de Fervedouro é preso por suspeita de participação em homicídio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Presidente da Câmara Municipal de Fervedouro, município da Zona da Mata de Minas Gerais, foi preso nesta quinta-feira, 5. Júnior do Madeira (PP) é considerado suspeito de envolvimento com a morte de um homem no domingo, 1º de novembro.

O Estadão tentou contato com Júnior do Madeira e com a Câmara de Fervedouro, mas não obteve retorno. Espaço segue aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima é um jovem que foi baleada em um estabelecimento do município. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teria dado detalhes sobre seu agressor à polícia antes de vir a óbito.

Júnior do Madeira foi eleito pela primeira vez em 2020. Hoje, está em seu segundo mandato como vereador.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
fervedouro/presidente/câmara municipal/prisão/supeito/homicídio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV