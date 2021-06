Presidente da França leva tapa na cara em visita; Veja vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Presidente da França Emmanuel Macron teve um momento de contato direto com um grupo de pessoas nesta terça-feira (08) pela manhã e acabou tomando um tapa na cara. Ele foi agredido por um homem que estava entre os demais presentes na praça da cidade de Drome, no sul do país. Macron cumprimenta o agressor que usa a mão livre para agir.

No vídeo que circulou logo em seguida pelas redes sociais, Macron está indo em direção às pessoas e ao tentar cumprimentar um deles, foi agredido. Os seguranças do presidente agiram rápido enquanto o agressor gritou “A Bas La Mocronie”, que significa “Abaixo a Macronia”.

Duas pessoas foram detidas pelo ato classificado como “violência intencional contra uma pessoa que detém autoridade pública”. O presidente francês está realizando algumas viagens pelo país e a explicação do governo, é que Macron está de olho nas eleições regionais de junho que podem ajudá-lo no ano que vem na disputa presidencial.