Presidente Bolsonaro deve promover motociata nos Estados Unidos

Imagem de motociata promovida pelo presidente no Dia dos Pais

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos para participar da IX Cúpula das Américas, porém, o chefe do Executivo não deve estar apenas neste evento. O líder do país deve promover uma motociata em Orlando. As informações são do jornal O Globo.

O evento foi marcado para a manhã de sábado (11). No ano passado, apoiadores de Bolsonaro realizaram o ato em Miami, mas esta é a primeira vez que Bolsonaro vai a este tipo de evento fora do Brasil. Com isso, o Itamaraty está preocupado, especialmente com a segurança no local.



“Não se espera que um chefe de estado de outro país organize uma coisa dessas em uma visita ao seu território”, disse um diplomata, preocupado com um possível mal estar com o governo americano, ao jornal O Globo.

O Itamaraty também está pensando na dificuldade para realizar a segurança do presidente e de seus auxiliares, com problemas tanto para a diplomacia brasileira quanto para os agentes americanos.

Depois de voltar para o Brasil, já em campanha buscando a reeleição, Bolsonaro terá motociatas programadas como em Juiz de Fora (MG) e Palmas (TO).

